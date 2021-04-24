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ألمانيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 24/أبريل/2021 - 12:31 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 23 ألفًا و392 إصابة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

 

وقد أفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، بتسجل 23 ألفًا و804 إصابات جديدة يوم السبت الماضي.

 

ورصد المعهد الألماني، 286 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 219 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

 

وكانت ألمانيا، سجلت أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بواقع 33 ألفاً و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

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