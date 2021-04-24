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وزيرة الثقافة تنعى الدكتورة عواطف عبد الكريم أول سيدة مصرية تدرس الموسيقى بشكل اكاديمى

السبت 24/أبريل/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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عبد الدايم : الراحلة احد أهم المتخصصين فى الموسيقى بمصر والشرق الأوسط وتخرج على يدها أجيال من المحترفين

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة عواطف عبدالكريم أستاذ التأليف والتحليل الموسيقي وعضو لجنة الموسيقي والاوبرا والبالية بالمجلس الاعلي للثقافة والتى غيبها الموت اليوم السبت 24 ابريل عن عمر يناهز 90 عاماً وقالت ان الراحلة أول سيدة مصرية تدرس الموسيقى بشكل اكاديمى وتعد من رواد التأليف الموسيقي في مصر والعالم العربي وأحد أهم المتخصصين في المجال بمصر والشرق الأوسط واضافت انه تخرج على يدها أجيال من الموسيقيين المحترفين ، مشيرة الى دورها البارز في تاسيس قسم التأليف والنظريات بالمعهد العالي للموسيقى “الكونسيرفتوار ، وقدمت العزاء لاسرتها واصدقائها وتلاميذها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته .

يذكر ان الدكتورة عواطف عبد الكريم تدربت في المدرسة الثانوية للموسيقي على أيدي خبراء أجانب ومصريين وتخصصت في الموسيقي الغربية ،
التحقت بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ووهبها تميزها في الدراسة فرصة السفر في بعثة إلى النمسا ، حصلت على درجة الامتياز وجائزة التفوق من النمسا ، لاقت أولى مؤلفاتها الموسيقية لمسرح العرائس نجاحاً كبيرًا ، كما أسست قسمًا للنظريات والتأليف ووضعت مناهجه، قامت بأنشطة في الجمعية الدولية للتربية الموسيقية التابعة لليونسكو ، لها مؤلفات في الموسيقى في مجال التدريس، إلى جانب 15 قطعة موسيقية للبيانو، ولحن شعبي على الكمان ، شغلت منصب مقرر لجنة الموسيقي والأوبرا والباليه بالمجلس الاعلى للثقافة وانتخبت عضوة شرفية في المجلس الدولي للموسيقي التابع لليونسكو منذ عام ، كما عملت رئيسة تحرير مجلة "آفاق" الصادرة عن لجنة الموسيقي والأوبرا والباليه في المجلس الأعلى للثقافة. ساهمت فى تأسيس قسم الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الموسيقي وقامت بالتريس به وتولت عمادته لأكثر من عام ، وشاركت في إصدار أول موسوعة للمصطلحات الموسيقية الغربية المترجمة إلى اللغة العربية.

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