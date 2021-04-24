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14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي
السبت 24/أبريل/2021 - 12:33 م
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة ليفربول ضد نيوكاسل والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الحادية والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
وفيما يخص القنوات الناقلة للمواجهة فإنها ستكون متاحة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 بالإضافة إلى نقلها عبر 13 قناة أخرى وهي :-
Sky Sports Main Event UK
RTS 1 Senegal
TV2 Sport Premium 1 HD
Diema Sport 2 HD
SuperSport Maximo 1
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 1 English
BT Sport 1 HD
CRTV Cameroon
K24 Kenya
Sky Sports Ultra HD (4K)
RMC Sport 1
Premier Sport HD Slovakia
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