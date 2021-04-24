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محافظ القاهرة: جهود الدولة في دعم الأسر الأكثر احتياجا مستمرة

السبت 24/أبريل/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن جهود الدولة مستمرة في دعم الأسر أكثر احتياجا، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار "عبدالعال"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنهم قاموا بتوزيع عدد من المستلزمات الغذائية على الأسر أكثر احتياجا بمساكن المحروسة في منطقة السلام، مؤكدا أن هذه الفئة هي محور اهتمام الدولة.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنهم يعملون على التواصل مع فئة الأكثر احتياجا المتواجدين على مستوى محافظة القاهرة، وليس في منطقة معينة.

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