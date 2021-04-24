دينا فؤاد تبدع في دور الزوجة الشعبية الغيورة على زوجها بمسلسل " اللي مالوش كبير "









شهدت احداث مسلسل " اللي مالوش كبير " والحلقة ١١ صراعا دراميا كبيرا بين دينا فؤاد " قدرية " وزوجها احمد العوضي " سيف الخديوي " وقدمت دينا فؤاد مشهدا عبقريا، حيث علم سيف الخديوى بلقاء "قدرية" دينا فؤاد مع خصمه "رفعت الدهبى" خالد سرحان دون علمه، وصفعها على وجهها ولم تشفع له توسلاتها بالصفح عنها، وقام بتطليقها أمام شقيقه، وانهارت "قدرية" بمجرد سماعها يمين الطلاق، ويعد هذا المشهد من المشاهد المهمة "ماستر سين" للنجمة دينا فؤاد، حيث جسدته ببراعة شديدة وخطفت قلوب المشاهدين.



ونجحت دينا فؤاد فى الامساك بتفاصيل شخصية "قدرية" والالمام بكل مفرداتها حتى أنها أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعى، وتم صنع "كوميكسات" على شخصيتها، خصوصا بعد ما أشعلت "قدرية" الأحداث بعد أن كشفت علاقة "سيف الخديوى" أحمد العوضى، بـ "غزل" ياسمين عبد العزيز، لتتصاعد الأحداث وتأخذ منعطف أكثر تشويقا، وينشأ صراع بين "قدرية" دينا فؤاد، و"غزل" ياسمين عبد العزيز، على "سيف الخديوى" أحمد العوضى، خصوصا وأن شخصية "قدرية" شهدت تحولات درامية كبيرة فى الحلقتين العاشرة والحادية عشر، ما دفع دينا فؤاد الى قمة الترند، وحصدت إشادات رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر جمهور السوشيال ميديا ورواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عبر الهاشتاج عن إعجابهم بأداء دينا فؤاد وتميزها فى أداء شخصية "قدرية" وخفة ظلها فى الأداء، مؤكدين أنها تملك موهبة تمكنها من تجسيد كافة الأدوار والأنماط الدرامية المختلفة، وتاريخها الفنى يشهد على ذلك.



ولعلى المزيج الذي تقدمه دينا فؤاد في دور «قدرية» هو السبب في تعاطف الكثير معها فهي شرسة عندما يتعلق الأمر بالغيرة وأنثى تُجيد الدلع مع زوجها؛ فكان مشهد تعبيرها لزوجها عن شعورها بالغضب من أهماله لها من بين المشاهد المؤثرة التي خطفت الأضواء، فأثر مشهد بكائها في الجميع بعد أن شعر البعض بأن شخصيتها قوية ولا تستحق التعاطف.



مسلسل "اللى مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى



https://m.youtube.com/watch?v=21UDwgg7MLo