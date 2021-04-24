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عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

السبت 24/أبريل/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إقترب مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من الحصول على توقيع واحد من أبرز لاعبي الدوري المصري الممتاز  خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وبعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب كريم فؤاد نجم نادي إنبي المعار من فريق نادي النجوم ومحاولة بعض الفرق في ضمه أبرزهم نادي الزمالك يحاول مسؤولي القلعة الحمراء ضم اللاعب.

وقال مصدر مقرب من اللاعب للفجر الرياضي أن مسؤولي النادي الأهلي حصلوا على موافقة مبدئية من كريم فؤاد من أجل الإنضمام للقلعة الحمراء ويتبقى فقط إنهاء بعض الأمور الأخرى مع ناديه.

ويرى موسيماني أن كريم فؤاد واحد من أبرز اللاعبين الواعدين وطالب بضرورة الحصول على توقيعه خاصةً أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

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