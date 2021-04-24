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خبير أثري: كنيسة بالطور من تبرعات الشعب الروسي

السبت 24/أبريل/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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كشف الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، عن الحجاج الروس الذين جاءوا إلى دير سانت كاترين منذ ما يقرب من 350 عامًا أو يزيد.

وجاءت تصريحات ريحان في إطار بيان الرئاسة المصرية حول استئناف مصر وروسيا لجميع الرحلات الجوية بين البلدين وأهمية ذلك لإحياء العلاقات الثقافية القديمة بين البلدين وتنشيط للتبادل الثقافى وتنشيط للحركة السياحية.

وأشار ريحان في تصريحات إلى الفجر لكتابات الحجاج الروس الذين جاءوا إلى سيناء، ومنها كتابات فاسيلى جوجار عام 1634، وفيشينسكى عام 1708، وكيربرونوكوف عام 1821م.

وبعد تأسيس هيئة الملاحة والتجارة الروسية عام 1856 نقلت 12 ألف راكب غالبيتهم من المقدّسين وفى عام 1878 وتم إنشاء أسطول تطوعى بين مصر وروسيا وكان الحجاج الروس يعيشون على نفقة دير سانت كاترين وكان البعض يتبرع بالأموال والهدايا الثمينة للدير.

واضاف الدكتور عبد الرحيم ريحان، أنه في نهاية القرن التاسع عشر، تم بناء كنيسة القديس جورج رايفسكى في دير الطور في تل الكيلانى وذلك من تبرعات الشعب الروسي، والأيقونات الموجودة فيها من أعمال الفنانيين الروس.

كما تم تصنيع أربعة من مجموع تسعة أجراس معدنية في دير سانت كاترين فى روسيا وأهديت للدير وقد كتب على أحد الجراس " تم تصنيع هذا الجرس فى موسكو فى مصنع ديمترى سامجين"

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مصر روسيا دير سانت كاترين الفجر الاثار

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