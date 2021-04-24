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حبس 5 متهمين خطفوا شخص في المطرية بسبب خلافات مالية

السبت 24/أبريل/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس 5 أشخاص 4 ايام علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم باحتجاز شخص بسبب خلافات مالية بينهم.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


كانت قد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها إحتجاز شخص داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.


عقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال وأمكن ضبط ( 5 أشخاص ) وبحوزتهم ( طبنجة صوت – مجموعة من الحبال) وبصحبتهم المجنى عليه ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس ) مقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل، وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.


وبمواجهة المتهمين أقر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة قيام المجنى عليه بشراء سيارتها مقابل مبلغ مالى وقيامه بسداد جزء من ثمنها، وتوقيعه إيصالات أمانه بباقى المبلغ، إلا أنه لم يقم بسداد باقى المبلغ المالى المُستحق عليه.. مما أثار حفيظتها فخططوا لإختطافه، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين حيث قام بإستدراجه لمقهى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بدعوى إنهاء الخلاف بينهما وديًا، وعقب وصوله قام باقى المتهمين بإصطحابه داخل سيارة ميكروباص ( قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق) كرهًا عنه تحت تهديد الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهم، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة وإقتياده للشقة محل الواقعة (ملك والدتها)، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، وإحتجازه على النحو المشار إليه لمساومته على سداد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه،

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوالها أيدوها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه إيد ما جاء بأقوالهم، وإتهمهم بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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