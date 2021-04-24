قداس ختام الصوم المقدس بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت



احتفلت كاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت، بختام مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، ترأس صلاة القداس الإلهي الأب انجليوس مسعود، راعي الكاتدرائية، بمشاركة الشعب في الصلاة.



بدء اليوم بصلاة "القنديل" ثم صلاة القداس الإلهي، وكانت كلمة "العظة" عن كون جمعة ختام الصوم نقطة إنطلاق للرسالة واستعداد لأسبوع الآلام.



وتابع كمثل السيد المسيح الذي انطلق لإتمام رسالته بعد صوم ٤٠ يوم.



واختتم بالصلاة مع شعب الكنيسة مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة الجميع.