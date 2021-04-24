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حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)

السبت 24/أبريل/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف، حملات على خطوط سير السيارات للوقوف على الإلتزام بتثبيت التسعيرة وعدم تأثير زيادة الوقود، كما تم متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وانتظام سير العمل بها.

يأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوى "إبريل، مايو، ويونيو" ارتفاعا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التي تم العمل بها في "يناير، فبراير، ومارس"، وذلك اعتبارا من صباح أمس الجمعة، والتي تضمنت تحديد 650 قرشا للتر بنزين أوكتين 82، و775 قرش للتر بنزين أوكتين 92، و875 قرش للتر بنزين أوكتين 95.

كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين تثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع، بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية.

كما تم متابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أكد انه لا يوجد زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص أو أجرة "تاكسي، سرفيس" وسيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حاليا مع متابعة الوحدات المحلية للمواقف ومتابعة التزام جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.

وشدد محافظ البحيرة علي كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة "المرور، الوحدات المحلية والمواقف" بمتابعة تنفيذ القرارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)
حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين بتثبيت "الأجرة" في البحيرة (صور)

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