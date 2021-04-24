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استقالة مبعوث "جونسون" إلى الخليج من منصبه

السبت 24/أبريل/2021 - 12:47 م
داونينج ستريت
داونينج ستريت
محمد حســـــــين
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أعلن "داونينج ستريت"، اليوم السبت، أن اللورد أودي ليستر، سيتنحى عن منصب المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الخليج، في خطوة تأتي بعد شهرين فقط من ترشيحه للمنصب.

وأشاد متحدث باسم "داونينج ستريت" بالرجل البالغ من العمر 71 عامًا، ووصفه بأنه "خادم رائع للبلاد"، مضيفًا أن "جونسون" "ممتن للغاية لخدمة اللورد ليستر المتفانية على مدار سنوات عديدة"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

عمل اللورد أودني ليستر، رئيسًا لموظفي "جونسون" عندما كان عمدة لندن، وتم إحضاره إلى داونينج ستريت كمستشار استراتيجي رئيسي عندما أصبح "جونسون" رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة في عام 2019.

تأتي استقالة ليستر، بعد أسابيع قليلة من تقارير إعلامية تفيد بأن "جونسون" طلب من مبعوث الخليج النظر في محاولة استحواذ على نيوكاسل يونايتد، التي يُزعم أنها مدعومة من المملكة العربية السعودية.



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نيوكاسل يونايتد داونينج ستريت جونسون الخليج

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