كواليس تصوير " Big Million" على راديو إينرجي: ضحك وغناء

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كواليس تصوير " Big Million" على راديو إينرجي: ضحك وغناء
السبت 24/أبريل/2021 - 12:51 م
الفجر الفني
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عرض برنامج ET بالعربي، فيديوهات حصرية وخاصة من المسلسل الإذاعي Big Million الذي يقدمه الثنائي نيللي كريم و آسر ياسين، يومياً على راديو إينرجي، 92.1.
الفيديوهات التي تم عرضها تظهر نيللي كريم خلال تسجيل أغنية التتر الخاصة بالمسلسل والتي حققت أكثر من 200 ألف مشاهدة في وقت قليل، بتعليمات من سيناريست العمل تامر حبيب، حيث كانت الأغنية على طريقة مهرجان نيللي كريم وآسر ياسين السابق مليونير مليونير في مسلسل " 100 وش" الذي جمعهما معًا العام الماضي في رمضان 2020.
وأظهرت الفيديوهات الكواليس الممتعة التي كانت خلال تسجيل الحلقات، ما بين فريق العمل.
كان عاد كل مِن آسر ياسين ونيللي كريم إلى تقديم الكوميديا الغنائة في تتر مسلسلهما الإذاعي الجديد وعشان الـ Big Million على طريقة مهرجانهما السابق مليونير مليونير.
والتتر الذي كتب كلماته تامر حبيب وشارك في غنائه للمسلسل الذي يذاع في رمضان على محطة راديو إنرجي 92.1، يلخص أحداث العمل بكلمات كوميدية وحوار ساخر بين أبطاله.
الـ Big Million، الذي يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى، تدور أحداثه حول آدم منجي شاب مستهتر يقرر عمه حرمانه من الميراث وتوقف إمداده المادي ويشترط عليه الزواج قبل أن يرث أمواله.
https://fb.watch/539rk5Fliy/
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