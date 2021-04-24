Advertisements

كواليس تصوير " Big Million" على راديو إينرجي: ضحك وغناء

السبت 24/أبريل/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


عرض برنامج ET بالعربي، فيديوهات حصرية وخاصة من المسلسل الإذاعي Big Million الذي يقدمه الثنائي نيللي كريم و آسر ياسين، يومياً على راديو إينرجي، 92.1.
الفيديوهات التي تم عرضها تظهر نيللي كريم خلال تسجيل أغنية التتر الخاصة بالمسلسل والتي حققت أكثر من 200 ألف مشاهدة في وقت قليل، بتعليمات من سيناريست العمل تامر حبيب، حيث كانت الأغنية على طريقة مهرجان نيللي كريم وآسر ياسين السابق مليونير مليونير في مسلسل " 100 وش" الذي جمعهما معًا العام الماضي في رمضان 2020.
وأظهرت الفيديوهات الكواليس الممتعة التي كانت خلال تسجيل الحلقات، ما بين فريق العمل.
كان عاد كل مِن آسر ياسين ونيللي كريم إلى تقديم الكوميديا الغنائة في تتر مسلسلهما الإذاعي الجديد وعشان الـ Big Million على طريقة مهرجانهما السابق مليونير مليونير.

والتتر الذي كتب كلماته تامر حبيب وشارك في غنائه للمسلسل الذي يذاع في رمضان على محطة راديو إنرجي 92.1، يلخص أحداث العمل بكلمات كوميدية وحوار ساخر بين أبطاله.

الـ Big Million، الذي يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى، تدور أحداثه حول آدم منجي شاب مستهتر يقرر عمه حرمانه من الميراث وتوقف إمداده المادي ويشترط عليه الزواج قبل أن يرث أمواله.
https://fb.watch/539rk5Fliy/

أخبار تهمك

ديانج يورط الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة للنقل الجماعي

منذ أقل من ساعتين

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ 17 دقيقة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعة

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ نصف ساعة

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

محمد عواد يصدم الزمالك بهذا الطلب

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن برشلونة في كواليس السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 14 ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

12:33 م

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

12:56 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

09:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر