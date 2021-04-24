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اندلاع حريق هائل بجوار سور محطة دار السلام

السبت 24/أبريل/2021 - 12:51 م
داليا عادل
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اندلع حريق هائل بجوار سور محطة مترو دار السلام مما أسفر عن حدوث حالة فزع للمواطنين داخل المترو ودفعت الحماية سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بجوار سور محطة مترو دار السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

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