Advertisements
اندلاع حريق هائل بجوار سور محطة دار السلام
السبت 24/أبريل/2021 - 12:51 م
داليا عادل
Advertisements
اندلع حريق هائل بجوار سور محطة مترو دار السلام مما أسفر عن حدوث حالة فزع للمواطنين داخل المترو ودفعت الحماية سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بجوار سور محطة مترو دار السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بجوار سور محطة مترو دار السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements