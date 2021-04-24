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البلاديوم يقترب 3 آلاف دولار

السبت 24/أبريل/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
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واصل البلاديوم ارتفاعه الحاد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ليكون غير بعيد عن مستوى ثلاثة آلاف دولار أمس، وذلك بدعم مخاوف بشأن الإمدادات ورهانات على تحسن الطلب، في حين تراجع الذهب بفعل بيانات اقتصادية أمريكية قوية.

ووفقا لـ"رويترز"، قفز البلاديوم بأكثر من 3 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2925.14 دولار للأوقية "الأونصة"، ويتجه إلى تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

ويتوقع كثير من المحللين مزيدا من الارتفاع صوب ثلاثة آلاف دولار، إذ تكثف شركات صناعة السيارات مشترياتها من المعدن، ما يؤدي إلى تفاقم نقص المعروض.

وقال فيليب ستريبل كبير محللي الأسواق لدى "بلو لاين فيوتشرز" في شيكاغو "من المتوقع أن نتجاوز المعروض لعدة أعوام".
وأضاف "هناك دفع كبير في اتجاه الإصلاح البيئي، والدول تحشد كامل ثقلها، والشركات تدفع من أجل طاقة أكثر نظافة وخفض الانبعاثات، والطريقة الفاعلة للقيام بذلك هي إعادة تجهيز المحولات الحفازة والاعتماد على مزيد من السيارات الكهربائية، لذا يعني هذا استخدام كثير من البلاديوم والبلاتين والنحاس". وصعد البلاتين 1.9 في المائة إلى 1226.55 دولار للأوقية بحلول الساعة 1423 بتوقيت جرينتش.

في غضون ذلك، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة، إلى 1773.45 دولار للأوقية، متخليا عن مكاسب سابقة كانت بدعم نزول الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1774.20 دولار للأوقية.
ومما أسهم في تراجع الذهب، أظهرت بيانات تسارع نشاط المصانع الأمريكية في أوائل نيسان (أبريل)، فيما تجاوز انتعاش مبيعات المنازل الجديدة التوقعات في آذار (مارس)، وهبطت الفضة 1.1 في المائة إلى 25.89 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية "تأثير تداعيات "اقتراح" زيادة الضريبة يستقطب مستثمري السندات، والعوائد انخفضت، ويقدم هذا قليلا من الدفع للذهب".

وأضاف "السؤال الكبير الذي يواجه أسواق الذهب هو القرار بشأن إذا ما كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيقوم بتغيير في الأسبوع المقبل".

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بفعل نبأ عن أن بايدن سيطرح خطة لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع، كما رفع الدولار الضعيف الإقبال على الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي تأكيد لانتعاش الطلب الآسيوي على المعدن الأصفر، زادت الشحنات إلى الهند إلى أعلى مستوياتها منذ 2013، ما قاد صادرات الذهب السويسرية إلى الارتفاع لأعلى مستوى في عشرة أشهر.

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