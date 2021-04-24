4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني





استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام إنبي.





ويواجه الأهلي مضيفه إنبي في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد الدين سمير - أحمد نبيل كوكا





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة





خط الهجوم : حسين الشحات - محمود كهربا - محمد شريف.