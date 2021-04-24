أفغانستان تعلن مقتل 4 رجال شرطة ومحاضر جامعي بعمليتين في كابل

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 4 من أفراد الشرطة ومحاضر جامعي خاص، في حادثي إطلاق نار منفصلين وقعا في كابل.

ووفقًا لقناة "تولو نيوز" التلفزيونية، قتل أربعة من رجال الشرطة بالرصاص في منطقة باغمان في الجزء الغربي من كابل، فيما قتل رافي عثماني المحاضر بجامعة بيشغام الخاصة على أيدي مسلحين مجهولين في الدائرة الرابعة للشرطة بالمدينة صباح السبت".

وحتى الآن، لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين، غير أن مسؤولي شرطة كابل يعتبرون حادثي القتل "هجومين مستهدفين شنتهما جماعة طالبان المتشددة".