Advertisements

المستثمرون يضخون 28.7 مليار دولار في صناديق الأسهم خلال أسبوع

السبت 24/أبريل/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا أمس أن المستثمرين ضخوا نحو 28.7 مليار دولار في صناديق الأسهم والسندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب "رويترز"، ضخ المستثمرون نحو 15 مليار دولار في صناديق الأسهم و13.7 مليار دولار في صناديق السندات.

وعلى الرغم من أن إجمالي الأموال التي جرى ضخها في الأسهم هذا العام ما زالت عند مستوى قياسي، فإن دخول التدفقات تباطأ في الأسابيع الأخيرة، إذ يجري تداول مؤشرات أسهم رئيسة عند تقييمات شديدة الارتفاع.
وسحب المستثمرون 1.3 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة وأضافوا 1.4 مليار دولار إلى الأسهم الأوروبية وفقا لتحليل بنك أوف أمريكا لبيانات "إي.بي.إف.آر".

وفي ظل تلميح بنك كندا المركزي هذا الأسبوع بخفض مشتريات السندات، يقول بنك أوف أمريكا "إنه وفقا لأسوأ تصور، فإنه يتوقع أن تخفض البنوك المركزية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة مشترياتها إلى 3.4 تريليون دولار من 8.5 تريليون في 2020".

ويتوقع البنك أن تخفض البنوك المركزية الأربعة الكبرى مشتريات السندات إلى 400 مليار دولار في 2022.
وكان "بنك أوف كندا" اتخذ أول الخطوات بين البنوك المركزية الكبرى لتقليص الدعم الطارئ للاقتصاد، مع توقعات التعافي بأسرع من المتوقع.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ 17 دقيقة

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن برشلونة في كواليس السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ديانج يورط الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة للنقل الجماعي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ نصف ساعة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

محمد عواد يصدم الزمالك بهذا الطلب

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

12:33 م

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

12:56 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

09:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر