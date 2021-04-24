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عاجل.. شاهد أول فيديو من موقع حريق بجوار مترو دار السلام

السبت 24/أبريل/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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حصلت بوابة الفجر، على أول فيديو لحريق هائل بجوار سور محطة دار السلام ودفعت الحماية سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده. 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بجوار سور محطة مترو دار السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


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