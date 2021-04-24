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اليوم.. ابنة رجاء الجداوي ضيفة برنامج "المواجهة"

السبت 24/أبريل/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحل أميرة مختار ابنة الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي، ضيفة على برنامج "المواجهة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، اليوم، على قناة إكسترا نيوز.

تروي "أميرة" خلال اللقاء كواليس رحلة والدتها مع المرض، وأهم محطاتها في عالم الأزياء والفن والإعلام. كما تتحدث عن الأصدقاء المقربين لوالدتها في الوسط الفني، وكيف تعرفت على رفيق عمرها نجم النادي الإسماعيلي كابتن حسن مختار، وغيره من المواقف التي روتها لها الفنانة الراحلة عن حياتها الشخصية والمهنية.

يذكر أن برنامج "المواجهة" يترأس تحريره الكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد؛ ويذاع من الجمعة إلى الثلاثاء، في تمام الساعة 12 منتصف الليل خلال شهر رمضان، عبر قناة إكسترا نيوز.

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