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عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان
السبت 24/أبريل/2021 - 01:08 م
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توفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر داخل غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابت طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها، بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.
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