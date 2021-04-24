كيشو يخرج عن صمته .. نتيجة الاولمبياد مش مسئول عنها وحسبى الله ونعم الوكيل فى اتحاد المصارعة

خرج بطل العالم فى المصارعة محمد ابراهيم كيشو عن صمته وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك " نتيجة الاولمبياد انا مش مسئول عنها من اللحظة دى وكلامى واضح للجميع انا مش هشيل الشيلة لوحدى وحسبى الله ونعم الوكيل فى كل مسئول مقصر فى مستقبلى الرياضى " الاتحاد المصرى للمصارعة"









وكان اللاعب قد حصل على وعد وزملاءه بالمنتخب هيثم فهمى ومحمد مصطفى من اتحاد المصارعة بأنه سيتم توفير لاعبين للتدريب والاحتكاك معهم من اجل الاستعداد لاولمبياد طوكيو المقبلة وهو لم يفى به اتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام نوار حتى الان









وكان المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية جلسة مع ثلاثي منتخب مصر للمصارعة محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 ك وهيثم فهمي في وزن 60 ك و محمد مصطفى في وزن 87 ك وذلك لبحث ومناقشة استعدادات الثلاثي ومنتخب المصارعة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو هذا العام وحضر الجلسة اللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية الراعية لكيشو وسمر حمزة









وحرص المهندس هشام حطب على الاستماع لمطالب اللاعبين الثلاثة واحتياجاتهم خلال الفترة الحالية من معسكرات تدريب استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية من أجل العمل على تنفيذها وتوفير كافة الاحتياجات التي تساعدهم على أفضل استعداد لأولمبياد طوكيو سواء خلال فترة التدريب الحالية في معسكر المركز الأولمبي بالمعادي لحين خوض المعسكر الخارجي والمقرر أن يكون في بولندا في شهر مايو القادم









وتابع تفاصيل الاجتماع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى طالب بضرورة توفير كافة المطالب للاعبين من اجل تحقيق انجاز مصرى فى الاولمبياد المقبلة التى ستقام يوليو المقبل



