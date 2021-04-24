بمشاركة المصنف الأول إفريقيا .. انطلاق بطولة فيرست الدولية لأساتذة الشطرنج

تنطلق بعد قليل بطولة فيرست مول فورسيزون الدولية للشطرنج بمشاركة المصنف الأول في قارة أفريقيا ، المصري ، الدكتور باسم سمير أمين والمصنف الـ39 عالميا





بطولة فيرست الدولية للأساتذة الشطرنج تقام في الفترة من 23 ابريل حتى 1 مايو المقبل ‎و يتم تنظيم البطولة تحت رعاية وإشراف الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة دكتور هشام الجندي مشاركة مع ادارة الفيرست مول الجيزة بمشاركة اكثر من 50 لاعبا دوليا محترفا في تنافس هو الأول من نوعه





ومن جانبه اعرب باسم عن سعادته بتنظيم البطولة في مصر متمنيا ان تدخل رياضة الشطرنج في المدارس لانها تساعد الطفل والنشئ في بناء الشخصية والاتزان في اتخاذ القرارات





وفي سياق اخر اكد الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج ، أن البطولة تساعد في تقدم اللاعبين المشاركين في التصنيف العالمي ، حيث أن جميع المشاركين مصنفين "الأساتذة"





البطولة تساهم في خطة انتشار لعبة الشطرنج في مصر والتي تمتلك عناصر مميزة من اللاعبين فيها الى جانب ثقة الاتحادات الدولية في استضافة مصر للاحداث القارية والدولية ‎تقام البطولة لمدة 9 ايام متواصلة يحدد من خلالها الفائزين بالمراكز العشر الأولى للبطولة مع تقديم جوائز مالية قيمة مقدمة من ادارة الفيرست مول ، تصل إلى 60 ألف جنيه ‎





وتأتى اهمية الحدث الدولي في ظل تواجد لاعبين محترفين للعبة بمشاركة المصنف الأول أفريقيا وبطل البحر الاوسط و اخرين من اللاعبين المصنيفين دوليا، ويمكن لمحبي ومتابعي اللعبة الحضور ومشاهدة المباريات بشكل يومي بدءا من الساعة العاشرة مساء.





‎وتستعد الجهة المنظمة للحدث الدولي "سلدار" استقبال مزيد من الأحداث و المسابقات الدولية و ذلك في ظل رؤية واهتمام الدولة باستقبال و تنظيم الأحداث العالمية و أيضا بتنشيط السياحة الرياضي



