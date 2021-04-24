توزيع 14.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا بإسبانيا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم اليوم السبت، توزيع 14.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ387 ألفاً و99 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 16 أسبوعًا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، 3.47 مليون، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 77 ألفاً و591 حالة. ومر نحو عام و12 أسبوعاً على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في أسبانيا.

ويذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.