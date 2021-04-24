ميلان يمدد تعاقده مع إبراهيموفيتش لمدة موسم

أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن تفاصيل تحديد عقد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع فريق ميلان.





وبحسب ما ورد بصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن جدد ميلان عقده مهاجمه لمدة عام واحد مقابل الحصول على راتب سنوي قدره 7 ملايين يورو مثل العقد السابق".





وأضافت:"ولكن وضع ميلان بندًا في عقد لاعبه الجديد من شأنه زيادة راتب اللاعب اعتمادًا على عدد المباريات التي سيشارك بها خلال موسم 2021-22".





وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية إلي أن عانى إبراهيموفيتش من الغياب كثيرًا هذا الموسم عن المشاركة في المباريات مع ميلان، بسبب كثرة الإصابات.





وتابعت:"أن الروسونيري قام بحماية نفسه بوضع شرط جزائي في العقد، يتعلق بقضايا المهاجم السويدي خارج الملعب".





وأكدت بعض التقارير إلي أن إبراهيموفيتش يواجه خطر الإيقاف أو الغرامة من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي، لأن شركته تمتلك 10% من وكالة للمراهنات.





والجدير بالذكر أن استشار اللاعب والفريق الإيطالي، العديد من المحامين على علم بهذا الموضوع، وظهر أن المهاجم السويدي يواجه خطر التعرض لغرامة فقط.