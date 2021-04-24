Advertisements

ميلان يمدد تعاقده مع إبراهيموفيتش لمدة موسم

السبت 24/أبريل/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
غدير احمد
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن تفاصيل تحديد عقد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع فريق ميلان.

وبحسب ما ورد بصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن جدد ميلان عقده مهاجمه لمدة عام واحد مقابل الحصول على راتب سنوي قدره 7 ملايين يورو مثل العقد السابق".

وأضافت:"ولكن وضع ميلان بندًا في عقد لاعبه الجديد من شأنه زيادة راتب اللاعب اعتمادًا على عدد المباريات التي سيشارك بها خلال موسم 2021-22".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية إلي أن عانى إبراهيموفيتش من الغياب كثيرًا هذا الموسم عن المشاركة في المباريات مع ميلان، بسبب كثرة الإصابات.

وتابعت:"أن الروسونيري قام بحماية نفسه بوضع شرط جزائي في العقد، يتعلق بقضايا المهاجم السويدي خارج الملعب".

وأكدت بعض التقارير إلي أن إبراهيموفيتش يواجه خطر الإيقاف أو الغرامة من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي، لأن شركته تمتلك 10% من وكالة للمراهنات.

والجدير بالذكر أن استشار اللاعب والفريق الإيطالي، العديد من المحامين على علم بهذا الموضوع، وظهر أن المهاجم السويدي يواجه خطر التعرض لغرامة فقط.

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة بين مودريتش وبيريز بسبب دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعة

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ ساعة و 25 دقيقة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 15 ساعة

'"عندما تدخلت أمريكا لحل أزمة سد النهضة".. 4 تحركات هامة من واشنطن

منذ نصف ساعة

محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة للنقل الجماعي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعتين

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن برشلونة في كواليس السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ديانج يورط الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

12:33 م

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

12:56 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

09:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر