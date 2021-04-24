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هالة زايد: زيادة إصابات كورونا في العالم تؤثر على مصر

السبت 24/أبريل/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك زيادات في إصابات كورونا على مستوى العالم، منوهة بأن الموجة الثالثة لكورنا أعلى 10% في أعداد الإصابات في العالم أجمع رغم انتشار لقاحات كورونا.

وأضافت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أننا شهدنا بالأمس إصابات قياسية بفيروس كورونا بزيادة 10% في الإصابات، و7% في الوفيات على مستوى العالم.

وتابعت وزيرة الصحة، أننا لسنا ببعيد عن ذلك لكوننا دولة سياحية وهناك أخبار عن عودة السياحة والطيران الروسي بما يساهم في فتح مزيد من العمل والدخل القومي، منوهة بأن الزيادة في إصابات كورونا على مستوى العالم منتظمة وبسيطة، ولكنها مستمرة.

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