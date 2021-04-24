وفاة الفنان الأردني مصعب الصقار

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الفنان الأردني متعب الصقار، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.



وقام عدد من الفنانين بنعيه منهم المطربة ديانا كرزون، التي كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، حيث كتبت تغريدة جديدة قالت فيها:"خبر حزين، الصوت النادر والحنون صوت الأردن الفنان الكبير متعب الصقار في ذمة الله، الله يرحمك يا أبو شهد، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، مش عارفه شو أحكي مصدومة كثير بدعيلك بالرحمة رحمة الله عليك يا أطيب قلب".



وكان الفنان الأردني الراحل قد عانى كثيرًا مع المرض، حيث نشر مقطع فيديو في فبراير الماضي من على سرير في المستشفى، بعدما تم بتر إحدى قدميه بسبب مضاعفات الإصابة بمرض السكرى، وأصيب الفنان الراحل أيضًا بالفشل الكلوي منذ أكثر من عام تقريًبا، كما أنه كان يخضع لعمليات غسيل الكلى، وكان قد أكد في تصريحاته الصحفية السابقة، أنه عانى كثيرًا بسبب أزمة فيروس كورونا على الصعيد المالي، فقد توقف مصدر دخله، وهو الحفلات.