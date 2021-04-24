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رانيا المشاط تصطحب رئيسة البنك الأوروبي في زيارة لقاعة المومياوات الملكية (فيديو وصور)

السبت 24/أبريل/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في زيارة للمتحف القومي الحضارة وقاعة المومياوات الملكية، بمدينة الفسطاط، بمشاركة فريق عمل مكتب البنك في مصر، وذلك في ختام زيارتها الأولى لمصر والمنطقة والتي شهدت العديد من الأنشطة والفعاليات والاتفاقيات الجديدة في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك.

وتفقدت وزيرة التعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كافة قاعات متحف الحضارة واستمعتا لشرح من مسئولي المتحف القومي للحضارة حول تاريخ القطع الأثرية المعروضة، والقاعات المختلفة التي تعرض مجمل تاريخ الحضارة المصرية في مختلف العصور من خلال أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، وحرصت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على التقاط الصور التذكارية مع القطع الأثرية المعروضة.

ويعد قطاع السياحة والآثار من قطاعات التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث دشنت خلال يناير الماضي، وزارتا السياحة والآثار والتعاون الدولي، برنامج  الدعم الفني لتنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة في مصر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية، والذي يهدف إلى بناء القدرات البشرية وتطوير الهياكل الإدارية للهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، والمساهمة في تطوير آليات سياسة الترويج السياحي.

وزارت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصر يومي 21 و22 أبريل الجاري، حيث التقت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وقعت عدد من اتفاقيات التعاون المشترك مع القطاعين الحكومي والخاص، وتفقدت عددًا من المشروعات التنموية التي ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تنفيذها.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012، استثمر أكثر من 7.2 مليارات يورو في 127 مشروعًا في مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.


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