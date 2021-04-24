تنفيذ 16 قافلة إعلامية لحصر الأميين والتوعية بمحو الأمية في الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه أعمال فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية وأنشطته المختلفة خلال شهور يناير وفبراير ومارس الماضية والتى إستهدفت التصدي للأمية من خلال العديد من القوافل الإعلامية وتنسيق الجهود المجتمعية مع كافة الأجهزة ومديريات الخدمات بالمحافظة لتحقيق النتائج المثمرة لمحو أمية الأميين بنطاق المحافظة.





وقد أكد " مختار" انه تم تنفيذ 16 قافلة إعلامية في تلك الفترة لحصر الأميين والتوعية بمحو الأمية على مستوى المراكز الإدارية بالمحافظة.



جاء ذلك في إطار سعى الدولة المستمر لمواجهة الامية والتصدى لها من خلال تضافر جهود الأجهزة والوزارات المختلفة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.



وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقريرالذي عرضه حسام الفخراني مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية.



هذا وقد وجه محافظ الدقهلية لمدير فرع الهيئه لأهمية التنسيق الكامل مع الوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء والقطاعات الخدميه بالمحافظه لتفعيل جهود الخدمات والأنشطه المختلفه لفرع تعليم الكبار لإستفادة أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والريف وتحفيزهم على محو الأمية لديهم وبينهم.