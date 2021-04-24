وزيرة الصحة تكشف حقيقية عدم وجود سعة سريرية لمرضى كورونا بالمستشفيات

طمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المواطنين، بأننا لدينا القدرة الاستعابية لحالات كورونا بالمستشفيات، منوهة بانه يتم العمل بـ 50 % من المستشفيات لكورونا، والأسرة الموجودة مازال بها سعة تصل لـ 47% في أسرة الرعاية بكثير من المحافظات.





وأضافت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه خلال الفترة الماضية تم ضخ أعداد كبيرة من أسرة الرعاية المركزة والتنفس الصناعي بجميع مستشفيات مصر، وخاصة بالمحافظات التي تشهد زيادات في أعداد الإصابات.



