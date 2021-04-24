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وزيرة الصحة تكشف حقيقية عدم وجود سعة سريرية لمرضى كورونا بالمستشفيات

السبت 24/أبريل/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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طمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المواطنين، بأننا لدينا القدرة الاستعابية لحالات كورونا بالمستشفيات، منوهة بانه يتم العمل بـ 50 % من المستشفيات لكورونا، والأسرة الموجودة مازال بها سعة تصل لـ 47% في أسرة الرعاية بكثير من المحافظات.

وأضافت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه خلال الفترة الماضية تم ضخ أعداد كبيرة من أسرة الرعاية المركزة والتنفس الصناعي بجميع مستشفيات مصر، وخاصة بالمحافظات التي تشهد زيادات في أعداد الإصابات. 

وتابعت وزيرة الصحة، أن ما أثير عن عدم وجود سعة سريرية ببعض المحافظات عارٍ عن الدقة، مناشدة وسائل الإعلام بالتوجه للمحافظات التي بها حديث عن ذلك للمشاهدة على أرض الواقع، موضحة بأنها قامت بزيارة مستشفيات الصعيد بنفسها، ولاحظت أن الحالات تأتي بعض قضاء وقت طويل بالمنزل وبعد أن تصبح حالة حرجة، مشددة على أنها أطمأنت بنفسها على وجود السعة السريرية وزيادتها.

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وزيرة الصحة بوابة الفجر الفجر

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