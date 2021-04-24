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أسعار الدواجن اليوم السبت 24-4-2021 في الدقهلية

السبت 24/أبريل/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت أسعار الدواجن، اليوم السبت، في محافظة الدقهلية استقرارا في السوق المحلى، وذلك في ظل زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وسجلت أسعار الدواجن 26-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار الدواجن البلدى تترواح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

واستقرت أسعار البيض بجميع أنواعه حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض المزارع 33-36 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها.

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