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الجيش التركي يطلق عملية برية جديدة في العراق

السبت 24/أبريل/2021 - 01:44 م
قوات تركية
قوات تركية
وكالات
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أطلق الجيش التركي، اليوم السبت، عملية عسكرية برية في منطقة متينا شمال العراق، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

 

وفي وقت سابق، أعلن الجيش التركي، إطلاق مناورات وتدريبات عسكرية في 3 مواقع مختلفة بالبحر المتوسط.

 

وقالت السلطات الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي سيبحث اتخاذ إجراءات ضد تركيا في نزاع شرق المتوسط.

 

 وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، قال إن وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقشون الإجراءات ضد تركيا في اجتماعهم اليوم، إذ لم يحدث تهدئة في الصراع في شرق البحر المتوسط في الأشهر الماضية.

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