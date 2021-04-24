تعرف على أحداث الحلقة 12 من مسلسل "المداح" لـ حمادة هلال



سأل صابر، والذي يجسد دوره الفنان حمادة هلال، والده «الشيخ سلام» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدير، عن ما حدث في بيت الدهب وكيف توفى الرجل الذي يظهر في تخيلاته؟ليطلب منه الأخير أن ينسى أمر ما حدث في الماضي ويبدأ حياة جديدة ويسامحه على ما فعله بحقه



وقررت رحاب "نسرين طافش" أن تذهب للعمل في محاولة منها للنسيان حبها لحماده هلال.



ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الساعة

العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.

جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.