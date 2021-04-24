

بعد زيادة أسعار البنزين 25 قرشا، تشهد المحافظات، حملات مراقبة لضبط المواصلات، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المتلاعبين بالأجرة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات الحكومة لمنع السائقين من التلاعب بالأجرة.



إجراءات قانونية ضد المخالفين

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه لا زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكسى والسرفيس، وسيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حاليا، موجهًا كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة خاصة المرور والوحدات المحلية والمواقف باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



لا زيادة في أسعار التعريفة

وكلف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين سواء النقل الداخلي أو الخارجي، مشددًا على أن أي زيادة من جانب أى من السائقين في الأسعار سوف يعرضهم للمسائلة القانونية.



حملات لمنع رفع الأجرة

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه بعد رفع أسعار البنزين، فلن يتم رفع أي من تسعيرة الأجرة للسرفيس والنقل الجماعي والأجرة على جميع الخطوط.



لا زيادة في التعريفة

كما كلف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مسئولى المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة، للتأكد من عدم استغلال السائقين للمواطنين، وعدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس والتاكسي مع ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارت السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة مع وضع خطة مرورية تمنع التكدس في الشوارع والميادين الرئيسية مع ضمان سير الحركة المرورية بسهولة.