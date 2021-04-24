Advertisements

مواعيد عرض مسلسل حرب أهلية لـ يسرا وتردد القنوات الناقلة

السبت 24/أبريل/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
Advertisements
يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل حرب أهلية بطولة النجمة يسرا والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد مسلسل حرب أهلية 
يتم عرض مسسل حرب أهلية عبر قناة CBC الساعة 7.45 مساء، والإعادة: 12:45 صباحا - 9:15 صباحا، يومياً خلال شهر رمضان وعن تردد قناة سي بي سي دراما لمتابعة المسلسل إليكم التالي:

تردد: 11785
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي H
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبطال عمل مسلسل حرب أهلية
مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أخبار تهمك

الجبلاية تخطر الزمالك بنهاية موعد تظلم نجمه

منذ أقل من ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

'"عندما تدخلت أمريكا لحل أزمة سد النهضة".. 4 تحركات هامة من واشنطن

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعتين

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة للنقل الجماعي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أزمة بين مودريتش وبيريز بسبب دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن برشلونة في كواليس السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

12:33 م

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

12:56 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

09:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر