وزيرة الصحة: فقدنا 115 طبيبا فقط بسبب عملهم بمستشفيات العزل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن وفاة أي مواطن بسبب كورونا يكون له أثر نفسي سلبي، وخاصة حال كان من الأطقم الطبية، مقدمة العزاء في كل من فقدناهم من الأطباء خلال جائحة كورونا.



وأضافت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن من فقدناهم من الأطقم الطبية نتيجة عملهم بمستشفيات العزل واكتسبوا عدوى الكورونا نتيجة عملهم داخل مستشفيات العزل يبلغ عددهم 115 طبيب فقط، موضحة أن بعض العاملين بالقطاع الصحي أصيبوا بالعدوى من المجتمع، وأغلب من أعلن عن وفاتهم كانوا بالمعاش.



وتابعت وزيرة الصحة، أن هناك 500 طبيب توفوا بالفيروس، ولكن باقي الأعداد أخذوا العدوى من المجتمع، موضحة أن الدولة والرئيس منذ بداية الجائحة ينتصر للأطقم الطبية، وكان حريص منذ البداية على دعمهم بإنشاء صندوق المخاطر الطبية ورفع سن المعاش، موضحة أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن بدء صرف التعويضات لمن فقد أسرهم أو عائلهم نتيجة إصابته بكورونا بسبب عمله ولمن أصيبوا حتى لو كانوا تعافوا.



ووجهت الشكر للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والنقابات المهنية التي قامت بعمل وطني بالتنسيق مع وزارة الصحة مثل التمريض والصيادلة والعلاج الطبيعي والأسنان على دعمهم خلال الجائحة، مشيدة بروح الحماس والوطنية من الأطقم الطبية حتى في المبادرات الرئاسية الصحية، معقبة: "ملحمة كبيرة".

