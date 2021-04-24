التصديري للصناعات الهندسية: زيادة 15% في صادرات القطاع خلال 9 أشهر

قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع شهدت إنتعاشة قوية خلا أول 9 اشهر من السنة المالية الجارية 2020-2021 بدعم من منتجات وسائل النقل وأدوات المائدة والمطبخ.

وأضاف المجلس في بيان له، أن صادرات القطاع زادت بنسبة 15% خلال تلك الفترة مسجلة 2.078 مليار دولار مقابل 1.805 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2019/2020.

وعن المنتاجات الهندسية التى ارتفعت صادراتها خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2020/2021 كانت في المقدمة وسائل النقل بنسبة زيادة 46%، و أدوات المطبخ والمائدة بنسبة 45%، كما زادت ايضا صادرات الاجهزة المنزلية بنسبة 35.4%، و مكونات السيارات بنسبة 26% ، والكابلات بنسبة 29% ، والصناعات الكهربائية و الالكترونية بنسبة 16%.

ومثلت أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها هي أوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا - اسبانيا - اليونان - سلوفينيا - ايطاليا - التشيك ) ومن قارة آسيا ؛ ( السعودية - العراق - الكويت - هونج كونج - الأردن - لبنان - عمان - اليمن )، وفي أفريقيا ( الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - توجو - تونس - نيجيريا - غانا ).

وعن الاداء الشهري لصادارات القطاع، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 65؜% فى شهر مارس 2021 لتسجل 274 مليون دولار خلال بالمقارنة بـ 165 مليون دولار فى مارس 2020.





وزادت صادرات القطاع ايضا بنسبة 30% فى الربع الأول من 2021 " يناير حتى نهاية شهر مارس" ، لتسجل 739 مليون دولار مقابل 567.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.

كان تقرير رسمي صدر عن وزارة الصناعة والتجارة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2021، كشف أن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية هو رابع أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 739 مليون دولار.