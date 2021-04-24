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ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا خلال الربع الأول

السبت 24/أبريل/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
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ذكرت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات اليوم الجمعة أن التحول إلى السيارات الكهربائية في أوروبا يثبت قوتها على البقاء.

ومثلت السيارات الكهربائية بالكامل والهجين القابلة للشحن حوالي 15% من مبيعات سيارات الركاب في الربع الأول.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إنه في حين أن هذا أقل بشكل طفيف عما كان عليه خلال ثلاثة أشهر حتى ديسمبر الماضي، عندما أدت قواعد الانبعاثات الأكثر صرامة إلى ارتفاع متأخر في عمليات الشحن ، فإنه مازال ضعف ما كان عليه تقريبا مقارنة بنفس الفترة  قبل عام.

وتفوقت أوروبا على الصين كأكبر سوق للسيارات التي تعمل بالبطاريات في عام 2020، وارتفعت مبيعات السيارات الهجين القابلة للشحن بشكل أسرع  مما عليه المركبات الكهربائية، خلال الربع الأول.

وارتفعت حصتها في السوق إلى 8.1% من 3.2%، بينما السيارات التي تعمل بالبطاريات بشكل كامل مثلت 6.6% من التسجيلات، بارتفاع من 4.2% العام الماضي.

وتضاعف إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية تقريبا عما كانت عليه في نفس الفترة قبل عام، عندما تسببت الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا في إغلاق المصانع وصالات العروض.

     

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