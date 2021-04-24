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وزيرة الصحة تستنكر العزوف عن تعاطي لقاح كورونا

السبت 24/أبريل/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم توقيع اتفاقيتين مع الصين لتصنيع لقاح كورونا في مصر بواقع 40 مليون جرعة سنويًا لتوفير الاحتياجات المحلية ثم التصدير لأفريقيا، موضحة بأنه بعد ثلاثة أيام هناك دفعة جديدة من اللقاح الصيني ستصل مصر، مضيفة أننا لاحظنا عزوف من الأطقم الطبية والمواطنين عن تناول لقاحات كورونا رغم حرص الدولة على توفيرها.

وأضافت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن من قاموا بالتسجيل للحصول على اللقاح لا يزيد 50% من الاطقم الطبية، و60% منهم فقط حصلوا على اللقاح، مشددة على ان تناول اللقاح لم يعد رفاهية للاختيار بين أخذ اللقاح من عدمه، منوهة بأن الدول التي حصلت على اللقاح محظوظة، لافتة إلى أن أكثر 85% من إنتاج اللقاحات في العالم تذهب للدول المصنعة وهذا حقها أن تضمن لقاحات شعوبها قبل السماح بالتصدير.

وناشدت وزيرة الصحة، المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح وخاصة لكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة لكونهم أكثر عُرضة للمضاعفات حال الإصابة بفيروس كورونا، مضيفة للمواطنين والاطقم الطبية: "أخذ اللقاح أمان لك ولكل من حولك".

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