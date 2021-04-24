محافظ الإسكندرية يتابع أعمال إصلاح التلفيات بكوبري ستانلي

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال جهاز الساحل الشمالي، لإصلاح التلفيات وتركيب الفواصل الحديدية بكوبري ستانلي. وذلك بحضور اللواء أمجد أنور مدير مرور الإسكندرية، واللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي والجهات المعنية.



وأوضح المحافظ أنه يتم حاليًا الصيانة الدورية لكوبري ستانلي ويتم عملية إصلاح شامل وكامل لكل الفواصل المتواجدة به بمعرفة جهاز تعمير الساحل الشمالي، وذلك بالإضافة إلى الصيانة الدورية التي يتم تنفيذها علي طول الكورنيش بالكامل استعدادًا لفصل الصيف.

وطمأن الشريف المواطنين بأنه تم تشكيل لجنة متخصصة لمعاينة كافة التلفيات بجميع الكباري والأنفاق بنطاق المحافظة.

كما شدد على المتابعة المستمرة لأعمال رفع كفاءة الكباري والأنفاق.

وأضاف أننا نولي اهتماما كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتطوير والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

