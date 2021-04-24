جنايات المنصورة تنظر أولى جلسات قضية طفلة التعرية

تعقد الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بتعرية رضيعته ومحاولة إشعال النيران فيها، بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، وسط تعزيزات امنية مكثفة



وحضرت الطفلة رفقة والدتها وجدها من الأم لحضور الجلسة، بعدما وجهت النيابة للأب تهمتي تعريض حياة رضيعته "السيدة" وتبلغ ١٤ شهرا، للخطر، والشروع في قتلها.



وتعود الواقعة لشهر يناير الماضي، بعدما تداول مقطع فيديو يظهر أب أثناء نزعه ملابس طفلته الرضيعة بأحد شوارع قرية بنوب التابعة لمركز نبروه، محاولا إشعال النيران بها أمام منزل جدها لوالدتها، وتمكن أحد الأهالي من إنقاذها.



وبفحص مقطع الفيديو، تبين أن الأب يدعى رمضان حسني جميل، 39 عامًا، ميكانيكي، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات متكررة مع زوجته، ومحاولة الانتقام منها.



وأكدت والدة الطفلة في اعترافاتها، أن زوجها دائم التعدي عليها بالضرب، وتركت منزلها قبل الواقعة ب٣ أشهر، وقبل تصويرها الفيديو حدثت مشادة بين المتهم ووالدها، فأخذ الطفلة ونزع عنها ملابسها في الشارع، وحاول إشعال النيران بها، لإنكاره نسبها ورفضه تسجيلها بإسمه..



يذكر أن محكمة جنح نبروه قضت بحبس الأب المتهم ٣ سنوات وكفالة ٥٠ ألف جنيه، في واقعة التعدي على زوجته ووالدها، وإحدث إصابات بهما، وقيامه ب"عض" والد زوجته في خده الأيمن وكتفه