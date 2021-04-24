عاجل.. صلاح يتقدم لليفربول بهدف في شباك نيوكاسل

سجل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هدف تقدم فريقه في شباك نادي نيوكاسل يونايتد في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا.





جاء هدف الفرعون المصري بعد أن قام بإستلام الكرة من رأسية ساديو ماني ولعبها صاروخية في مرمى دوبرفكا حارس مرمى الضيوف فريق نادي نيوكاسل.





ويسعى الريدز إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة من أجل المنافسة على واحدة من البطاقات الأربعة المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.