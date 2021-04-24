محافظ الدقهلية: تسليم 1091 شهادة محو أمية لمجتازي امتحانات الدورات

صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتسليم 1091 شهادة محو أمية لمجتازي امتحانات الدورات المنفذة خلال الشهور الماضية على مستوى المحافظة.





وتابع محافظ الدقهلية، أعمال فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية وأنشطته المختلفة خلال شهور يناير وفبراير ومارس الماضية والتي استهدفت التصدي للأمية من خلال العديد من القوافل الإعلامية وتنسيق الجهود المجتمعية مع كافة الأجهزة ومديريات الخدمات بالمحافظة لتحقيق النتائج المثمرة لمحو أمية الأميين بنطاق المحافظة.





وأكد "مختار"، أنه تم تنفيذ 16 قافلة إعلامية في تلك الفترة لحصر الأميين والتوعية بمحو الأمية على مستوى المراكز الإدارية بالمحافظة، وذلك في إطار سعى الدولة المستمر لمواجهة الامية والتصدي لها من خلال تضافر جهود الأجهزة والوزارات المختلفة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.





وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه حسام الفخراني مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية.





ووجه محافظ الدقهلية لمدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار في الدقهلية لأهمية التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقطاعات الخدمية بالمحافظة لتفعيل جهود الخدمات والأنشطة المختلفة لفرع تعليم الكبار لاستفادة أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والريف وتحفيزهم على محو الأمية لديهم وبينهم.



