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محافظ الدقهلية: تسليم 1091 شهادة محو أمية لمجتازي امتحانات الدورات

السبت 24/أبريل/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتسليم 1091 شهادة محو أمية لمجتازي امتحانات الدورات المنفذة خلال الشهور الماضية على مستوى المحافظة.

وتابع محافظ الدقهلية، أعمال فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية وأنشطته المختلفة خلال شهور يناير وفبراير ومارس الماضية والتي استهدفت التصدي للأمية من خلال العديد من القوافل الإعلامية وتنسيق الجهود المجتمعية مع كافة الأجهزة ومديريات الخدمات بالمحافظة لتحقيق النتائج المثمرة لمحو أمية الأميين بنطاق المحافظة.

وأكد "مختار"، أنه تم تنفيذ 16 قافلة إعلامية في تلك الفترة لحصر الأميين والتوعية بمحو الأمية على مستوى المراكز الإدارية بالمحافظة، وذلك في إطار سعى الدولة المستمر لمواجهة الامية والتصدي لها من خلال تضافر جهود الأجهزة والوزارات المختلفة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه حسام الفخراني مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية.

ووجه محافظ الدقهلية لمدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار في الدقهلية لأهمية التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقطاعات الخدمية بالمحافظة لتفعيل جهود الخدمات والأنشطة المختلفة لفرع تعليم الكبار لاستفادة أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والريف وتحفيزهم على محو الأمية لديهم وبينهم.

واكد محافظ الدقهلية، على ضرورة الاهتمام بالخدمات الثقافية والتوعية الفكرية والدينية والخدمات الصحية العامة والصحة الإنجابية بالتعاون مع قطاعات الأوقاف والأزهر والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم وجامعة المنصورة والجمعيات الأهلية وذلك من خلال تنظيم القوافل الإعلامية الخدمية التي تجوب القرى بالمحافظة لنشر الوعى بضرورة محو الامية بين المواطنين وأن يتم التوسع في فتح فصول محو الأمية بالجهات الإدارية المختلفة وتفعيل بروتوكولات التعاون فيما بين فرع الهيئة بالدقهلية وبين كافة القطاعات وجامعة المنصورة فى هذا الشأن.

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شهادات محو امية بوابة الفجر الفجر الدقهلية

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