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تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية في زيمبابوي

السبت 24/أبريل/2021 - 02:10 م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات في زيمبابوي، مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين أخرين، في تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية.

 

ووفقًا لموقع iHarare، وقع الحادث بالقرب من المركز السكني أكتور، حيث سقطت المروحية على دار سكنية، وتسببت في مقتل اثنين من الطيارين وأحد الفنيين، بالإضافة إلى طفل كان على الأرض".

 

وتسبب الحادث أيضَا بإصابة امرأة وطفلها بحروق شديدة وتم نقلهما إلى المستشفى.

 

ويذكر أن المروحية المنكوبة كانت تنفذ تحليقات تدريبية.

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زيمبابوي تحطم مروحية

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