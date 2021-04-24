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وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا
السبت 24/أبريل/2021 - 02:11 م
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها عقدت اجتماعا مع السفير الروسي بالقاهرة الأسبوع الماضي لبحث بدء التعاون في مجال تصنيع لقاحات كورونا، منوهة بأنه تم تسجيل لقاح سبوتنيك بهيئة الدواء، وهناك مصنع تابع لفاكسيرا بـ 6 أكتوبر تم تأهيله وأخر ماكينة تم شراءها أوشكت على الوصول لتجهيزه خلال أسابيع لإنتاج مزيد من اللقاحات.
وأضافت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن فاكسيرا تسعى لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح سنويًا، مع تشجيع القطاع الخاص المصري على دراسة مدى إمكانية تصنيع هذه اللقاحات، موضحة أن اللقاحات ستصبح موسمية وسنوية مع وجود تحورات في الفيروس.
وأضافت وزيرة الصحة، أن التعاون مع الصين في تصنيع لقاح كورونا بدأ منذ سبتمبر الماضي، واثمر عن نجاح كبير.
وحول تعريف شهيد الأطقم الطبية، قالت Yنه من مات بالمعركة وهو من أُصيب بالفيروس بمستشفى العزل، ناعية الدكتور أحمد عبد العزيز الذي فقدناه الأسبوع الماضي، موضحة أنه سيتم اليوم نشر مسودة قانون صندوق تعويضات المخاطر الطبية التي تعرض من سيحصل على التعويضات، منوهة بأنه خلال أيام سيتم عقد أول اجتماع مجلس إدارة وبعدها سيتم صرف التعويضات فورًا لأسر شهداء الأطقم الطبية، موضحة أنه تم جمع مصادر تمويل الصندوق.
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