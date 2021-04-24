وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها عقدت اجتماعا مع السفير الروسي بالقاهرة الأسبوع الماضي لبحث بدء التعاون في مجال تصنيع لقاحات كورونا، منوهة بأنه تم تسجيل لقاح سبوتنيك بهيئة الدواء، وهناك مصنع تابع لفاكسيرا بـ 6 أكتوبر تم تأهيله وأخر ماكينة تم شراءها أوشكت على الوصول لتجهيزه خلال أسابيع لإنتاج مزيد من اللقاحات.





وأضافت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن فاكسيرا تسعى لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح سنويًا، مع تشجيع القطاع الخاص المصري على دراسة مدى إمكانية تصنيع هذه اللقاحات، موضحة أن اللقاحات ستصبح موسمية وسنوية مع وجود تحورات في الفيروس.





وأضافت وزيرة الصحة، أن التعاون مع الصين في تصنيع لقاح كورونا بدأ منذ سبتمبر الماضي، واثمر عن نجاح كبير.



