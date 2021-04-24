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استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد (صور)

السبت 24/أبريل/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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شن حي الضواحي برئاسة اللواء أحمد قاسم، حملة موسعة لإزالة الإشغالات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمنطقة بورتكس بالضواحي، وذلك في إطار تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستمرار الحملات المكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية بالأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات والتعديات.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات هدم وإزالة سلالم ومدرجات خارج خط التنظيم أمام عدد من المحال العامة بالطوابق الأرضية وقد شدد رئيس الحي الضواحي على استمرار متابعه تنفيذ هذه الحملات وإزالة كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم لتوسعة الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة وإعادة الانضباط إلى كافه مناطق وشوارع الحى.

وفي نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بقيادة الأستاذ فوزي الوالي رئيس الحي، حيت ثم المرور والتنبيه ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.

وأسفرت الحملة عن المرور بكل من شارع ٢٣ ديسمبر وشارع عبد الحليم محمود ومحيط مستشفى الزهور وشارع دمشق ومنطقة ال٥٠٠٠ وحدة ومنطقة تعاونيات حسن عمار وشارع عبد الهادي الحديدي حيث تم رفع وإزالة الإشغالات المتواجدة بالمناطق التي تم المرور عليها كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد (صور)
استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد (صور)
استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد (صور)
استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد (صور)
استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد (صور)
استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد (صور)
استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد (صور)
استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد (صور)
استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد (صور)
استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد (صور)

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تعديات بوابة الفجر الفجر اشغالات

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