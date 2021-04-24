استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد (صور)

شن حي الضواحي برئاسة اللواء أحمد قاسم، حملة موسعة لإزالة الإشغالات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمنطقة بورتكس بالضواحي، وذلك في إطار تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستمرار الحملات المكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية بالأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات والتعديات.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات هدم وإزالة سلالم ومدرجات خارج خط التنظيم أمام عدد من المحال العامة بالطوابق الأرضية وقد شدد رئيس الحي الضواحي على استمرار متابعه تنفيذ هذه الحملات وإزالة كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم لتوسعة الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة وإعادة الانضباط إلى كافه مناطق وشوارع الحى.





وفي نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بقيادة الأستاذ فوزي الوالي رئيس الحي، حيت ثم المرور والتنبيه ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.



