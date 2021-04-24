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السيطرة على الحريق الهائل بجوار سور مترو دار السلام
السبت 24/أبريل/2021 - 02:12 م
داليا عادل
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، في السيطرة على حريق داخل جراج للسيارات بشارع 9 في منطقة دار السلام.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بجوار سور محطة مترو دار السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.
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