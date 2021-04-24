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هيئة الكتاب تحتفل بذكري نصر العاشر من رمضان ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب

السبت 24/أبريل/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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احتفلت هيئة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيد بإقامة مجموعة من الأنشطة الثقافية و الفنية بمعرض فيصل للكتاب و المقام في الفترة من ٨-١٨ رمضان الجاري بأرض الهيئة الطلبية فيصل مع الحرص علي اتباع كافة الاجراءات الاحترازية.



حيث قدمت فرقة شباب لايف فرقة انغام الشباب مجموعة من الاغاني الوطنية تفاعل معها الجمهور و رددوها ومنها مصر التي في خاطري ، يا حبيبتي يا مصر ،يا بيوت السويس، يا إسماعيلية واختتمت الفقرة بالنشيد الوطني.



كما شارك مركز بحوث الطفل التابع لدار الكتب والوثائق القومية بورشة حكي للاطفال استضعفوا فيها سيادة اللواء محمد حسن صول تناول فيها بطولات رجال الجيش المصري البواسل من عبور القناة وتحطيم خط برليف ورفع العلم المصري ثم قام الأطفال برسم وتلوين لوحات عبروا فيها عن فرحة النصر العظيم.



وبالتوازي قدمت ورش همسة للفنون التشكيلية التابعة لمسرح الشمس شعبة العلاج بالرسم للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصه جلسة حكي عن ذكري النصر العظيم شارك فيها اللواء محمد رفعت و دكتور اشرف قادوس و المخرج يوسف ابو زيد

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