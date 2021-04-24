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24 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

السبت 24/أبريل/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم السبت أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين. 

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.

وكما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين. 

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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موانئ بورسعيد بوابة الفجر الفجر

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