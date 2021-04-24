24 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم السبت أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.





وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.





وكما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.



