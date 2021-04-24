إعطاء 45 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في بريطانيا

قالت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم السبت، إنه تم إعطاء ما إجماليه 45 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا حتى الآن.

وبحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرغ" للأنباء، يقدر معدل التطعيم في المتوسط بالبلاد بـ 500 ألف و934 جرعة في اليوم.

وأفادت وكالة بلومبرغ، بأنه "بهذا المعدل، ستستغرق البلاد 3 أشهر كي تغطي 75% من السكان الحاصلين على جرعتي لقاح".

وكانت حملة التطعيم في بريطانيا بدأت قبل نحو 18 أسبوعاً.