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مواعيد عرض مسلسل "لعبة نيوتن" لـ منى زكي والقناة الناقلة

السبت 24/أبريل/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن بطولة النجمة منى زكي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن
يتم عرض المسلسل عبر dmc  يومياً الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحا و 10:00 صباحا.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن
مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن احمد، مايان السيد، أسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمرعبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن إخراج تامر محسن.

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